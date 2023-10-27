Афзалов возглавил Воздушно-космические силы России

Ранее должность главнокомандующего ВКС России занимал генерал Сергей Суровикин. В конце августа «РИА Новости» и РБК сообщили о его отставке. «РИА Новости» утверждали, что врио на этой должности назначен Афзалов. Позже депутат Госдумы, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин сообщил, что Суровикину нашли другую «неплохую» должность. По данным источника РБК, после снятия с поста главкома ВКС генерал также перестал быть заместителем командующего спецоперацией на Украине.