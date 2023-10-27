Афзалов возглавил Воздушно-космические силы России
Президент России Владимир Путин в октябре подписал указ о назначении на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковника Виктора Афзалова, следует из данных сайта Минобороны.
20 октября о назначении Афзалова главнокомандующим ВКС России со ссылкой на источники сообщали ТАСС и «РИА Новости». Сейчас информация опубликована на сайте Минобороны.
«В октябре 2023 г. указом президента Российской Федерации назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами», – говорится в биографической справке Афзалова на сайте министерства.
Афзалов родился в 1968 г. в Симферопольском районе Крымской области. Окончил Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны, Военную академию противовоздушной обороны, Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Военную службу начал с 1989 г. В 2018 г. стал начальником главного штаба – первым заместителем главнокомандующего ВКС РФ. В этой должности он служил до нового назначения.
Отмечается, что Афзалов – участник боевых действий. Он награжден орденами «За военные заслуги», Александра Невского, а также «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени и др.
Ранее должность главнокомандующего ВКС России занимал генерал Сергей Суровикин. В конце августа «РИА Новости» и РБК сообщили о его отставке. «РИА Новости» утверждали, что врио на этой должности назначен Афзалов. Позже депутат Госдумы, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин сообщил, что Суровикину нашли другую «неплохую» должность. По данным источника РБК, после снятия с поста главкома ВКС генерал также перестал быть заместителем командующего спецоперацией на Украине.