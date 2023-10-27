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Афзалов возглавил Воздушно-космические силы России

Ведомости

Президент России Владимир Путин в октябре подписал указ о назначении на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковника Виктора Афзалова, следует из данных сайта Минобороны.

20 октября о назначении Афзалова главнокомандующим ВКС России со ссылкой на источники сообщали ТАСС и «РИА Новости». Сейчас информация опубликована на сайте Минобороны.

«В октябре 2023 г. указом президента Российской Федерации назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами», – говорится в биографической справке Афзалова на сайте министерства.

Афзалов родился в 1968 г. в Симферопольском районе Крымской области. Окончил Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны, Военную академию противовоздушной обороны, Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Военную службу начал с 1989 г. В 2018 г. стал начальником главного штаба – первым заместителем главнокомандующего ВКС РФ. В этой должности он служил до нового назначения.

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Отмечается, что Афзалов – участник боевых действий. Он награжден орденами «За военные заслуги», Александра Невского, а также «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени и др.

Ранее должность главнокомандующего ВКС России занимал генерал Сергей Суровикин. В конце августа «РИА Новости» и РБК сообщили о его отставке. «РИА Новости» утверждали, что врио на этой должности назначен Афзалов. Позже депутат Госдумы, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин сообщил, что Суровикину нашли другую «неплохую» должность. По данным источника РБК, после снятия с поста главкома ВКС генерал также перестал быть заместителем командующего спецоперацией на Украине. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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