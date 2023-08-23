«РИА Новости»: врио главкома ВКС назначен генерал Афзалов

Тогда же Telegram-канал Baza утверждал, что связался с дочерью генерала. Та заявила, что ее отца не арестовывали, с ним «все в порядке». По ее словам, все находятся «на своих рабочих местах». В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) опровергли нахождение Суровикина в СИЗО «Лефортово» или в каком-либо другом изоляторе.