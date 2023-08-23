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«РИА Новости»: врио главкома ВКС назначен генерал Афзалов

Ведомости

Временно исполняющим обязанности главкома Воздушно-космических сил (ВКС) России назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов, Сергей Суровикин от этой должности освобожден. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

22 августа об отставке Суровикина в связи с переходом на другую работу сообщил РБК со ссылкой на источники. Один из собеседников издания уточнил, что сейчас генерал находится «в краткосрочном отпуске». По данным источника, после снятия с поста главкома ВКС Суровикин также перестал быть заместителем командующего спецоперацией на Украине.

Об освобождения генерала от должности ранее также узнал бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан Минюстом иноагентом). По его информации, Суровикина сняли с поста главкома ВКС и оставили в распоряжении Минобороны.

Суровикин не появлялся на публике с 23 июня. В ночь на 24 июня военкор Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале обращение генерала к ЧВК «Вагнер». Суровикин призвал компанию «остановить колонны» и «решить все проблемы только мирным путем». 

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27 июня газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, располагающих данными спецслужб США, сообщила, что Суровикин якобы заранее знал о планах основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина организовать вооруженный мятеж. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти заявления спекуляциями.

Тогда же Telegram-канал Baza утверждал, что связался с дочерью генерала. Та заявила, что ее отца не арестовывали, с ним «все в порядке». По ее словам, все находятся «на своих рабочих местах». В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) опровергли нахождение Суровикина в СИЗО «Лефортово» или в каком-либо другом изоляторе.

Песков отказался комментировать сообщения о возможной отставке генерала. Этот вопрос он переадресовал Минобороны РФ.

В середине июля председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Суровикин «пока недоступен». По словам депутата, генерал «сейчас отдыхает».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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