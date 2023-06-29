Песков переадресовал в Минобороны вопрос о местонахождении генерала Суровикина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал обращаться в Минобороны по поводу возможного местонахождения заместителя командующего объединенной группировкой российских войск генерала Сергея Суровикина.
«Нет, к сожалению, нет, это я рекомендую вам обращаться в Министерство обороны, это прерогатива министерства», – сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли он прокомментировать информацию о возможной отставке Суровикина.
Помимо этого, отвечая на вопрос о доверии президента России Владимира Путина Суровикину, Песков напомнил, что Путин является верховным главнокомандующим. «[Он] работает с министром обороны, начальником Генштаба. Что касается структурных подразделений, я попрошу обращаться в министерство», – сказал он.
27 июня газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников, располагающих данными спецслужб США, сообщила, что Суровикин якобы заранее знал о планах основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина организовать вооруженный мятеж. 28 июня Песков назвал эти заявления спекуляциями.
В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа, в ходе которой основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин анонсировал поход на Москву, а также блокировал Ростов-на-Дону и взял под контроль военные объекты города. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях по деэскалации ситуации: ЧВК вернется в полевые лагеря, возбужденное уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела.