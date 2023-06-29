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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о местонахождении генерала Суровикина

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал обращаться в Минобороны по поводу возможного местонахождения заместителя командующего объединенной группировкой российских войск генерала Сергея Суровикина.  

«Нет, к сожалению, нет, это я рекомендую вам обращаться в Министерство обороны, это прерогатива министерства», – сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли он прокомментировать информацию о возможной отставке Суровикина. 

Помимо этого, отвечая на вопрос о доверии президента России Владимира Путина Суровикину, Песков напомнил, что Путин является верховным главнокомандующим. «[Он] работает с министром обороны, начальником Генштаба. Что касается структурных подразделений, я попрошу обращаться в министерство», – сказал он. 

27 июня газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников, располагающих данными спецслужб США, сообщила, что Суровикин якобы заранее знал о планах основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина организовать вооруженный мятеж. 28 июня Песков назвал эти заявления спекуляциями.  

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В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа, в ходе которой основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин анонсировал поход на Москву, а также блокировал Ростов-на-Дону и взял под контроль военные объекты города. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях по деэскалации ситуации: ЧВК вернется в полевые лагеря, возбужденное уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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