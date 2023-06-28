Песков назвал спекуляциями данные о якобы осведомленности Суровикина о подготовке мятежа

23 июня ФСБ возбудила уголовное дело против Пригожина по факту организации вооруженного мятежа (по ст. 279 УК РФ). Дело было заведено после того, как Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по тыловым лагерям компании. Основатель «Вагнера» заявил, что ответственность за удар лежит на «военном руководстве» страны, и пообещал ответить на атаку. В Минобороны информацию опровергли, назвав сообщение провокацией.