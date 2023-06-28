Песков назвал спекуляциями данные о якобы осведомленности Суровикина о подготовке мятежа
Публикации СМИ о том, что заместитель командующего объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин якобы заранее знал о готовящемся вооруженном мятеже, являются спекуляцией. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров», – сказал он.
27 июня газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников, располагающих данными спецслужб США, сообщила, что Суровикин якобы заранее знал о планах основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина организовать вооруженный мятеж.
23 июня ФСБ возбудила уголовное дело против Пригожина по факту организации вооруженного мятежа (по ст. 279 УК РФ). Дело было заведено после того, как Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по тыловым лагерям компании. Основатель «Вагнера» заявил, что ответственность за удар лежит на «военном руководстве» страны, и пообещал ответить на атаку. В Минобороны информацию опровергли, назвав сообщение провокацией.
27 июня ФСБ прекратила уголовное дело, объяснив свое решение тем, что участники вооруженного мятежа прекратили противоправные действия 24 июня.
24 июня ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и блокировала город. Затем бойцы ЧВК остановились на территории Липецкой области, не дойдя до столицы, как утверждал Пригожин, 200 км. В Москве, Подмосковье и Воронежской области был введен режим контртеррористической операции (КТО), который сняли 26 июня.
В связи с развивающимися событиями Путин выступил с обращением. Происходящее он назвал «отступничеством от своего народа», «ударом в спину» стране и «внутренним предательством». Российский лидер подчеркнул, что действия против организаторов военного мятежа будут жесткими, они понесут «неминуемое наказание».
Вечером 24 июня после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин принял решение остановить движение на Москву и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. В Кремле пояснили, что в результате переговоров была достигнута договоренность: уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию».