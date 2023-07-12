Картаполов заявил, что Суровикин «сейчас отдыхает»

29 июня газета Financial Times со ссылкой на неназванных западных чиновников сообщила, что Суровикин якобы был задержан. Тогда же Telegram-канал Baza утверждал, что связался с дочерью генерала. Та заявила, что ее отца не арестовывали, с ним «все в порядке». По ее словам, все находятся «на своих рабочих местах». Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников также опроверг нахождение Суровикина в СИЗО «Лефортово» или в каком-либо другом изоляторе.