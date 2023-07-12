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Картаполов заявил, что Суровикин «сейчас отдыхает»

Ведомости

Генерал армии Сергей Суровикин в настоящее время не доступен, он отдыхает. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов Telegram-каналу Shot.

«Он отдыхает сейчас, пока не доступен», – заявил депутат.

Суровикин не появлялся на публике с 23 июня. В ночь на 24 июня военкор Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале обращение генерала к ЧВК «Вагнер». Суровикин призвал компанию «остановить колонны» и «решить все проблемы только мирным путем».

27 июня газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, располагающих данными спецслужб США, сообщила, что Суровикин якобы заранее знал о планах основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина организовать вооруженный мятеж. 28 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти заявления спекуляциями.

29 июня газета Financial Times со ссылкой на неназванных западных чиновников сообщила, что Суровикин якобы был задержан. Тогда же Telegram-канал Baza утверждал, что связался с дочерью генерала. Та заявила, что ее отца не арестовывали, с ним «все в порядке». По ее словам, все находятся «на своих рабочих местах». Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников также опроверг нахождение Суровикина в СИЗО «Лефортово» или в каком-либо другом изоляторе.

Песков отказался комментировать сообщения о возможной отставке генерала. Этот вопрос он переадресовал Минобороны РФ. 

В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа, в ходе которой Пригожин анонсировал поход на Москву, а также блокировал Ростов-на-Дону и взял под контроль военные объекты города. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях по деэскалации ситуации: ЧВК вернется в полевые лагеря, возбужденное уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию». 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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