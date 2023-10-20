СМИ узнали о назначении генерал-полковника Афзалова командующим ВКС РФ
Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник агентства отметил, что до этого Афзалов был временно исполняющим обязанности на должности командующего ВКС. О новом назначении Афзалова также сообщил ТАСС со ссылкой на источники.
Ранее должность главнокомандующего ВКС России занимал генерал Сергей Суровикин. В конце августа «РИА Новости» и РБК сообщили о его отставке. «РИА Новости» утверждали, что врио на этой должности назначен Афзалов. Позже депутат Госдумы, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин сообщил, что Суровикину нашли другую «неплохую» должность. По данным источника РБК, после снятия с поста главкома ВКС генерал также перестал быть заместителем командующего спецоперацией на Украине.
Суровикин не появлялся на публике более двух месяцев с 23 июня. The New York Times писала, что он якобы заранее знал о планах основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина организовать вооруженный мятеж. Также сообщалось о возможном аресте Суровикина. 4 сентября журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале фотографию, на которой, по ее словам, запечатлен Суровикин со своей женой. В Кремле комментировать ситуацию вокруг генерала отказались.
Виктору Афзалову 55 лет. Он стал начальником главного штаба – первым заместителем главкома ВКС Вооруженных сил РФ в 2018 г., писал «Коммерсантъ». До этого был командующим армией Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Восточного военного округа. Ему было присвоено звание генерал-полковника в 2022 г.