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СМИ узнали о назначении генерал-полковника Афзалова командующим ВКС РФ

Ведомости

Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства отметил, что до этого Афзалов был временно исполняющим обязанности на должности командующего ВКС. О новом назначении Афзалова также сообщил ТАСС со ссылкой на источники. 

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Ранее должность главнокомандующего ВКС России занимал генерал Сергей Суровикин. В конце августа «РИА Новости» и РБК сообщили о его отставке. «РИА Новости» утверждали, что врио на этой должности назначен Афзалов. Позже депутат Госдумы, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин сообщил, что Суровикину нашли другую «неплохую» должность. По данным источника РБК, после снятия с поста главкома ВКС генерал также перестал быть заместителем командующего спецоперацией на Украине. 

Суровикин не появлялся на публике более двух месяцев с 23 июня. The New York Times писала, что он якобы заранее знал о планах основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина организовать вооруженный мятеж. Также сообщалось о возможном аресте Суровикина. 4 сентября журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале фотографию, на которой, по ее словам, запечатлен Суровикин со своей женой. В Кремле комментировать ситуацию вокруг генерала отказались

Виктору Афзалову 55 лет. Он стал начальником главного штаба – первым заместителем главкома ВКС Вооруженных сил РФ в 2018 г., писал «Коммерсантъ». До этого был командующим армией Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Восточного военного округа. Ему было присвоено звание генерал-полковника в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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