СМИ узнали о назначении генерал-полковника Афзалова командующим ВКС РФ

Суровикин не появлялся на публике более двух месяцев с 23 июня. The New York Times писала, что он якобы заранее знал о планах основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина организовать вооруженный мятеж. Также сообщалось о возможном аресте Суровикина. 4 сентября журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале фотографию, на которой, по ее словам, запечатлен Суровикин со своей женой. В Кремле комментировать ситуацию вокруг генерала отказались.