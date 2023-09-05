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Песков не разрешил задать вопрос о генерале Суровикине

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции не разрешил журналисту France Press задать вопрос о ситуации вокруг генерала Сергея Суровикина.

«Нет, нельзя», – сказал Песков, в ответ на просьбу корреспондента задать вопрос о возможном расследовании в отношении генерала. 

4 сентября журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале фотографию, на которой, по ее словам, запечатлен Суровикин со своей женой. «Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве. Фото сегодняшнее», – подписала Собчак публикацию.

В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу проигнорировал вопрос о том, ведется ли в отношении генерала расследование, передавал «Интерфакс». Журналисты спросили об этом министра после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. На момент публикации этой новости сообщение на сайте агентства удалено.

В конце августа «РИА Новости» и РБК сообщили об освобождении Суровикина от должности главкома Воздушно-космических сил (ВКС) России. Временно исполняющим обязанности назначен генерал Виктор Афзалов, утверждали «РИА Новости». По данным источника РБК, после снятия с поста главкома ВКС Суровикин также перестал быть заместителем командующего спецоперацией на Украине.

Суровикин не появлялся на публике с 23 июня. В ночь на 24 июня военкор Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале обращение генерала к ЧВК «Вагнер». Суровикин призвал компанию «остановить колонны» и «решить все проблемы только мирным путем».

27 июня газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, располагающих данными спецслужб США, сообщила, что Суровикин якобы заранее знал о планах основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина организовать вооруженный мятеж. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти заявления спекуляциями.

Дочь генерала в разговоре с Baza также опровергла арест отца. По ее словам, все находятся «на своих рабочих местах». В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) опровергли нахождение Суровикина в СИЗО «Лефортово» или в каком-либо другом изоляторе. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что генерал «отдыхает».

Песков ранее отказался комментировать сообщения о возможной отставке Суровикина. Этот вопрос он переадресовал Минобороны РФ.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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