Песков не разрешил задать вопрос о генерале Суровикине

В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу проигнорировал вопрос о том, ведется ли в отношении генерала расследование, передавал «Интерфакс». Журналисты спросили об этом министра после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. На момент публикации этой новости сообщение на сайте агентства удалено.