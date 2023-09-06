Депутат Заварзин сообщил о назначении Суровикина на «неплохую должность»
Генералу Сергею Суровикину нашли другую «неплохую» должность вместо главкома Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщил изданию «Подъем» депутат Госдумы, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин.
«Он воевал хорошо, ну прошла ситуация. Я знаю то, что и вы, что нашли ему другую должность, поменяли, исполняет команды главкома его начальник штаба, у него другая должность, она неплохая, по СНГ или как она там правильно называется», – сказал он.
По словам Заварзина, «ничего страшного там не происходит». Он допустил, что Суровикин еще какое-то время будет находиться в отпуске.
В конце августа «РИА Новости» и РБК сообщили об освобождении Суровикина от должности главкома Воздушно-космических сил (ВКС) России. Временно исполняющим обязанности назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов, утверждали «РИА Новости». По данным источника РБК, после снятия с поста главкома ВКС Суровикин также перестал быть заместителем командующего спецоперацией на Украине.
Ранее сегодня на сайте Минобороны пропала биография Суровикина, также его имя исчезло из списка главнокомандующих видами Вооруженных сил РФ.
Суровикин не появлялся на публике с 23 июня. 4 сентября журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале фотографию, на которой, по ее словам, запечатлен Суровикин со своей женой. «Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве. Фото сегодняшнее», – подписала Собчак публикацию.
В конце июня газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, располагающих данными спецслужб США, сообщила, что Суровикин якобы заранее знал о планах основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина организовать вооруженный мятеж. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти заявления спекуляциями.
Дочь генерала в разговоре с Baza также опровергла арест отца. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее сообщал, что генерал «отдыхает». Сообщения о возможной отставке Суровикина в Кремле комментировать отказались.