Депутат Заварзин сообщил о назначении Суровикина на «неплохую должность»

«Он воевал хорошо, ну прошла ситуация. Я знаю то, что и вы, что нашли ему другую должность, поменяли, исполняет команды главкома его начальник штаба, у него другая должность, она неплохая, по СНГ или как она там правильно называется», – сказал он.