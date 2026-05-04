Источник «Ведомостей» объяснил смену главкома ВКС

Источник «Ведомостей» объяснил смену главкома ВКСНазначение Александра Чайко не связано с претензиями к Виктору Афзалову
Назначение нового главнокомандующего Воздушно-космическими силами России не связано с претензиями к прежнему руководителю Виктору Афзалову. Об этом сообщил источник «Ведомостей», близкий к Минобороны.
По его словам, Афзалов изначально воспринимался как «временная промежуточная фигура».
До этого источники сообщали, что новым главкомом ВКС стал генерал-полковник Александр Чайко. Он сменил Афзалова, который занимал этот пост с октября 2023 г., после Сергея Суровикина.
Чайко родился 27 июля 1971 г. в Голицыно Московской области. Окончил Московское суворовское военное училище и Московское высшее общевойсковое командное училище. В 1999–2001 гг. обучался в Общевойсковой академии ВС РФ, после чего занимал должности начальника штаба полка и командира полка в Таманской дивизии.
В 2012 г. окончил Военную академию Генштаба ВС РФ. В дальнейшем командовал 20-й общевойсковой армией и 1-й гвардейской танковой Краснознаменной армией, занимал должности в Генштабе и Военной академии Генштаба.
С 2015 г. Чайко участвовал в операции в Сирии, где был начальником штаба российской группировки войск. В 2021 г. был назначен командующим Восточным военным округом, а в 2022 г. вновь руководил группировкой в Сирии.