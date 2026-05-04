Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,018+0,36%UTAR11,02+1,57%OKEY43,45+1,76%IMOEX2 620,82-1,41%RTSI1 094,42-2,24%RGBI119,66-0,03%RGBITR781,43+0,1%
Главная / Политика /

Источник «Ведомостей» объяснил смену главкома ВКС

Назначение Александра Чайко не связано с претензиями к Виктору Афзалову
Алексей Никольский
Елена Вострикова

Назначение нового главнокомандующего Воздушно-космическими силами России не связано с претензиями к прежнему руководителю Виктору Афзалову. Об этом сообщил источник «Ведомостей», близкий к Минобороны.

По его словам, Афзалов изначально воспринимался как «временная промежуточная фигура».

До этого источники сообщали, что новым главкомом ВКС стал генерал-полковник Александр Чайко. Он сменил Афзалова, который занимал этот пост с октября 2023 г., после Сергея Суровикина.

Чайко родился 27 июля 1971 г. в Голицыно Московской области. Окончил Московское суворовское военное училище и Московское высшее общевойсковое командное училище. В 1999–2001 гг. обучался в Общевойсковой академии ВС РФ, после чего занимал должности начальника штаба полка и командира полка в Таманской дивизии.

В 2012 г. окончил Военную академию Генштаба ВС РФ. В дальнейшем командовал 20-й общевойсковой армией и 1-й гвардейской танковой Краснознаменной армией, занимал должности в Генштабе и Военной академии Генштаба.

С 2015 г. Чайко участвовал в операции в Сирии, где был начальником штаба российской группировки войск. В 2021 г. был назначен командующим Восточным военным округом, а в 2022 г. вновь руководил группировкой в Сирии.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте