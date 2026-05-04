Полиция ФРГ ограничит использование символики у советских мемориалов 8 и 9 мая

Полиция Берлина введет ограничения на использование символики у советских мемориалов 8 и 9 мая. Об этом сообщает Berliner Morgenpost.

По данным издания, меры будут действовать на территориях мемориалов в Тиргартене, Трептов-парке и Шенхольцер Хайде. В частности, под запрет попадут флаги бывшего СССР, Белоруссии и Чечни, а также демонстрация военной формы и ее элементов, военных знаков отличия, букв «V» и «Z» и георгиевских лент. При этом запрет не распространяется на украинскую символику.

Кроме того, будет запрещено демонстрировать изображения лидеров России, Белоруссии и Чечни, а также исполнять или воспроизводить российские военные и маршевые песни. Ограничения также коснутся символики, которая может трактоваться как поддержка действий России на Украине. Исключения предусмотрены для дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.

В мае прошлого года посольство России в Германии призвало отменить запрет на демонстрацию российских и советских флагов на мероприятиях 8 и 9 мая у советских мемориалов.

