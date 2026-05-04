Полиция ФРГ ограничит использование символики у советских мемориалов 8 и 9 мая

По данным издания, меры будут действовать на территориях мемориалов в Тиргартене, Трептов-парке и Шенхольцер Хайде. В частности, под запрет попадут флаги бывшего СССР, Белоруссии и Чечни, а также демонстрация военной формы и ее элементов, военных знаков отличия, букв «V» и «Z» и георгиевских лент. При этом запрет не распространяется на украинскую символику.