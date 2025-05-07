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Посольство потребовало отменить запрет символики России на День Победы в Берлине

Ведомости

Посольство России в Германии призвало отменить запрет на демонстрацию российских и советских флагов на мероприятиях 8 и 9 мая у советских мемориалов в честь героев Второй мировой войны. Об этом сообщается в Telegram-канале российского диппредставительства.

Отмечается, что запреты направлены на ограничение неотъемлемого права потомков советских воинов достойно отметить 80-ю годовщину разгрома нацизма и почтить память павших в Великой Отечественной войне. В посольстве рассматривают их как необоснованные и дискриминирующие, а также видят в них проявление исторического ревизионизма и политической конъюнктуры. Там указали, что советский народ внес решающий вклад в разгром гитлеровской военной машины и заплатил за освобождение Европы от нацизма жизнями 27 млн сограждан. На мемориалах в Трептов-парке, Тиргартене, Панкове захоронены десятки тысяч советских людей.

«Убеждены, что в эти знаменательные дни все желающие должны иметь возможность независимо от текущего политического контекста почтить память и отдать дань уважения погибшим красноармейцам и жертвам нацизма в соответствии со сложившимися многолетними традициями», – подчеркнули в диппредставительстве.

25 апреля Berliner Morgenpost сообщила, что власти Берлина вновь хотят ограничить использование российских и советских флагов на мероприятиях 8 и 9 мая у советских мемориалов в честь героев Второй мировой войны. Ношение изображений руководителей России, Белоруссии и Чечни также попадет под запрет. Дипломаты и ветераны Второй мировой войны будут исключением.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко расценила запрет символики Победы в Берлине как проявление кампании по пошаговому отступлению Германии от признания итогов Второй мировой войны, вины за совершенные преступления и покаяния за причиненное зло. По ее мнению, местные власти стремятся избежать напоминаний о решающем вкладе тех, кто одержал победу над нацизмом.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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