Посольство потребовало отменить запрет символики России на День Победы в Берлине

Отмечается, что запреты направлены на ограничение неотъемлемого права потомков советских воинов достойно отметить 80-ю годовщину разгрома нацизма и почтить память павших в Великой Отечественной войне. В посольстве рассматривают их как необоснованные и дискриминирующие, а также видят в них проявление исторического ревизионизма и политической конъюнктуры. Там указали, что советский народ внес решающий вклад в разгром гитлеровской военной машины и заплатил за освобождение Европы от нацизма жизнями 27 млн сограждан. На мемориалах в Трептов-парке, Тиргартене, Панкове захоронены десятки тысяч советских людей.