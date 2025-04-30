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Матвиенко: запрет символики Победы в Берлине – отступление от признания вины

Ведомости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко расценила запрет символики Победы в Берлине как проявление кампании по пошаговому отступлению современной Германии от признания итогов Второй мировой войны, вины за совершенные преступления и покаяния за причиненное зло. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По мнению Матвиенко, власти Берлина стремятся избежать напоминаний о решающем вкладе тех, кто одержал победу над нацизмом.

«Не хотят напоминаний о том, что именно германский фашизм стал движущей силой распространения коричневой человеконенавистнической чумы на континенте, причиной многомиллионных жертв и геноцида», – подчеркнула она.

Спикер СФ отметила, что еще десять лет назад подобная политическая позиция казалась немыслимой, однако сегодня это стало закономерным результатом целенаправленной пропаганды Запада, направленной на искажение истории XX века.

Матвиенко призвала к активным и сплоченным действиям страны, которые не готовы отказываться от исторической правды. Также спикер высоко оценила принципиальную позицию лидеров, которые планируют прибыть 9 мая на торжественные мероприятия в Москву.

29 апреля стало известно, что Москву в День Победы посетят лидеры всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии. А 15 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что на парад Победы в столицу приедут более 20 глав государств и правительств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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