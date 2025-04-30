Матвиенко: запрет символики Победы в Берлине – отступление от признания вины
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко расценила запрет символики Победы в Берлине как проявление кампании по пошаговому отступлению современной Германии от признания итогов Второй мировой войны, вины за совершенные преступления и покаяния за причиненное зло. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По мнению Матвиенко, власти Берлина стремятся избежать напоминаний о решающем вкладе тех, кто одержал победу над нацизмом.
«Не хотят напоминаний о том, что именно германский фашизм стал движущей силой распространения коричневой человеконенавистнической чумы на континенте, причиной многомиллионных жертв и геноцида», – подчеркнула она.
Спикер СФ отметила, что еще десять лет назад подобная политическая позиция казалась немыслимой, однако сегодня это стало закономерным результатом целенаправленной пропаганды Запада, направленной на искажение истории XX века.
Матвиенко призвала к активным и сплоченным действиям страны, которые не готовы отказываться от исторической правды. Также спикер высоко оценила принципиальную позицию лидеров, которые планируют прибыть 9 мая на торжественные мероприятия в Москву.
29 апреля стало известно, что Москву в День Победы посетят лидеры всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии. А 15 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что на парад Победы в столицу приедут более 20 глав государств и правительств.