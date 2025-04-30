Матвиенко: запрет символики Победы в Берлине – отступление от признания вины

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко расценила запрет символики Победы в Берлине как проявление кампании по пошаговому отступлению современной Германии от признания итогов Второй мировой войны, вины за совершенные преступления и покаяния за причиненное зло. Об этом она написала в своем Telegram-канале.