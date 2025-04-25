В Германии вновь запретят использование российской атрибутики на День Победы

Власти Берлина вновь намерены ограничить использование российских и советских флагов на мероприятиях 8 и 9 мая у советских мемориалов в честь героев Второй мировой войны. Об этом сообщает Berliner Morgenpost со ссылкой на немецкие правоохранительные органы.