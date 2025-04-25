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В Германии вновь запретят использование российской атрибутики на День Победы

Ведомости

Власти Берлина вновь намерены ограничить использование российских и советских флагов на мероприятиях 8 и 9 мая у советских мемориалов в честь героев Второй мировой войны. Об этом сообщает Berliner Morgenpost со ссылкой на немецкие правоохранительные органы.

Решение основывается на аналогичном распоряжении прошлого года, когда в ходе мероприятий были также запрещены флаги Белоруссии, Чеченской Республики и использование символики, включая буквы «V» и «Z», элементы военной формы и георгиевские ленточки.

Отдельно подчеркивается, что ношение изображений руководителей России, Белоруссии и Чечни также попадет под запрет. При этом дипломаты и ветераны Второй мировой войны останутся исключением из этого правила.

23 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на признаки нацизма и русофобию в связи с ограничительными мерами внешнеполитического ведомства Германии против россиян при праздновании Дня Победы. «МИД ФРГ, разработавший подобные инструкции, буквально саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки нацизма», – сказала Захарова.

22 апреля Bild писала, что власти Бранденбурга пригрозили высылкой послу России Сергею Нечаеву, если он прибудет на церемонию празднования окончания Второй мировой войны. По словам директора мемориала Бранденбурга профессора Акселя Дреколла, российскому посольству запрещено участвовать «во всех годовщинах» после начала спецоперации на Украине.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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