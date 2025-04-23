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/ Политика

Захарова заявила об «уродстве русофобии» из-за мер против россиян в день Победы

Ведомости

Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова обратила внимание на признаки нацизма и русофобию в связи с ограничительными мерами внешнеполитического ведомства Германии против россиян в связи с празднованием Дня Победы. Дипломат прокомментировала ситуацию «Известиям».

«МИД ФРГ, разработавший подобные инструкции, буквально саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки нацизма», – сказала Захарова.

22 апреля Bild писала, что власти Бранденбурга пригрозили высылкой послу России Сергею Нечаеву, если он прибудет на церемонию празднования окончания Второй мировой войны. По словам директора мемориала Бранденбурга профессора Акселя Дреколла, российскому посольству запрещено участвовать «во всех годовщинах» после начала спецоперации на Украине.

5 апреля Захарова назвала вопиющим оскорблением рекомендацию МИДа ФРГ не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и выдворять их по своему усмотрению. Дипломат сослалась на материал Berliner Zeitung. В распоряжении газеты оказался закрытый документ МИДа Германии, согласно которому, россиян и белорусов не допустят к участию и присутствию на праздничных церемониях.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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