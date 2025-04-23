Захарова заявила об «уродстве русофобии» из-за мер против россиян в день Победы

5 апреля Захарова назвала вопиющим оскорблением рекомендацию МИДа ФРГ не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и выдворять их по своему усмотрению. Дипломат сослалась на материал Berliner Zeitung. В распоряжении газеты оказался закрытый документ МИДа Германии, согласно которому, россиян и белорусов не допустят к участию и присутствию на праздничных церемониях.