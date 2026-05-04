В Иране заявили об отсутствии планов нападать на ОАЭ
Тегеран не намерен атаковать ОАЭ. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на высокопоставленный иранский военный источник.
«У Ирана не было и нет планов атаковать ОАЭ», – сказал собеседник (цитата по «РИА Новости»).
Вечером 4 мая власти ОАЭ сообщили, что нефтезавод в эмирате Эль-Фуджейра подвергся атаке, произошел крупный пожар. Позже сообщалось о пожаре в порту Фуджейры. Минобороны ОАЭ сообщало, что перехватывает баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники по всей стране.
Иран начал атаковать территории стран Ближнего Востока на фоне начала американо-израильской военной операции. Тегеран заявлял, что атакует американские базы в регионе. При этом власти ближневосточных стран заявляли об ударах иранских дронов по нефтяным и газовым объектам. Затем между США и Ираном было заключено временное перемирие, обстрелы прекратились.
Financial Times писала в начале марта, что Иран разработал план по распространению хаоса на Ближнем Востоке. План заключается в организации потрясений на мировых рынках и повышении ставок «в надежде оказать давление на США и Израиль, чтобы те прекратили их наступление».