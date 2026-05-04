CNN: израильская ПВО в ОАЭ перехватила иранскую ракету

Ведомости

Израильская система противовоздушной обороны (ПВО), установленная в ОАЭ, перехватила иранскую ракету. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

По данным телеканала, Израиль тайно разместил в ОАЭ систему противовоздушной обороны «Железный купол» в начале войны с Ираном. 

4 мая нефтезавод в эмирате Эль-Фуджейра (ОАЭ) подвергся атаке, произошел крупный пожар. Также сообщалось о пожаре в порту Фуджейры. Минобороны ОАЭ сообщало, что перехватывает ракеты, а также беспилотники по всей стране.

В Иране при этом заверили, что Тегеран не намерен атаковать ОАЭ. 

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы уничтожили семь иранских лодок после того, как Тегеран обстрелял несколько судов в Ормузском проливе. При иранских атаках пострадало южнокорейское судно, заявил Трамп: «Возможно, Южной Корее пора присоединиться к миссии [США по блокировке Ормузского пролива]!».

