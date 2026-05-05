Премьер Эстонии встретит 9 мая на границе с Россией
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал посетит Нарву 9 мая для празднования Дня Европы. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.
В этот день в Нарве состоится концерт на Ратушной площади и другие праздничные мероприятия. Кроме Михала, туда прибудет комиссар Евросоюза (ЕС) по вопросам равенства поколений, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф.
«В День Европы мы чествуем глубоко укоренившиеся в нас ценности: правовое государство, свободу, человеческое достоинство и равные возможности», – заявил Михал.
В 2023 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении на Украине Дня Европы 9 мая. Еврокомиссия приветствовала это решение.