Жители Альберты собрали голоса для референдума о выходе из Канады
В провинции Альберта собрали нужное количество голосов для проведения референдума о выходе региона из состава Канады. Об этом пишет The Globe and Mail.
Лидер сепаратистской группы Альберты Митч Сильвестр заявил, что его группа Stay Free Alberta превысила целевой показатель в 178 000 подписей, необходимых по закону провинции для проведения голосования. Всего же группе удалось собрать около 301 000 подписей местных жителей.
Издание отмечает, что Канаде могут грозить два референдума о выходе провинций из состава страны. До этого партия Квебека пообещала провести референдум о суверенитете Квебека в случае победы на провинциальных выборах этой осенью.
«Обсуждение вопроса независимости в этих двух провинциях является частью более широкой дискуссии о канадском суверенитете и национальном единстве, которая активизировалась за последние полтора года торговой войной, развязанной президентом США Дональдом Трампом, и его неоднократными заявлениями об аннексии страны», – говорится в материале.
В мае 2025 г. Трамп предложил премьер-министру Канады Марку Карни присоединить страну к США на правах 51-го штата. Карни тогда повторил, что Канада не продается. Он добавил, что власти страны рассматривают экономические отношения с Вашингтоном как партнерство.