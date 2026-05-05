SLEN3,3+0,46%CNY Бирж.11,022+0,05%IMOEX2 616,74-0,16%RTSI1 092,76-0,15%RGBI119,62-0,07%RGBITR781,41-0,03%
Жители Альберты собрали голоса для референдума о выходе из Канады

В провинции Альберта собрали нужное количество голосов для проведения референдума о выходе региона из состава Канады. Об этом пишет The Globe and Mail.

Лидер сепаратистской группы Альберты Митч Сильвестр заявил, что его группа Stay Free Alberta превысила целевой показатель в 178 000 подписей, необходимых по закону провинции для проведения голосования. Всего же группе удалось собрать около 301 000 подписей местных жителей.

Издание отмечает, что Канаде могут грозить два референдума о выходе провинций из состава страны. До этого партия Квебека пообещала провести референдум о суверенитете Квебека в случае победы на провинциальных выборах этой осенью.

«Обсуждение вопроса независимости в этих двух провинциях является частью более широкой дискуссии о канадском суверенитете и национальном единстве, которая активизировалась за последние полтора года торговой войной, развязанной президентом США Дональдом Трампом, и его неоднократными заявлениями об аннексии страны», – говорится в материале.

В мае 2025 г. Трамп предложил премьер-министру Канады Марку Карни присоединить страну к США на правах 51-го штата. Карни тогда повторил, что Канада не продается. Он добавил, что власти страны рассматривают экономические отношения с Вашингтоном как партнерство.

