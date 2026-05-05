Трамп оценил срок восстановления Ирана в 20 лет
Иранским властям потребуется порядка 20 лет на восстановление страны после завершения военной операции, которую проводят США и Израиль. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом.
По словам Трампа, масштабы разрушений настолько значительны, что страна «никогда не будет прежней» даже после окончания конфликта. Он также отметил, что повреждения нефтяной инфраструктуры могут иметь долгосрочные последствия для экономики Ирана. «Если мы уйдем сегодня, им потребуется 20 лет, чтобы восстановить страну, и она уже никогда не станет прежней», – сказал Трамп.
Президент США добавил, что ситуация в стране остается «взрывоопасной» во многих аспектах, включая состояние энергетической системы.
5 мая Reuters писало, что за два месяца конфликта США и Ирана ядерной программе Тегерана был нанесен лишь незначительный ущерб. По информации агентства, оценки сроков, необходимых Тегерану для создания ядерного оружия, практически не изменились. Еще летом 2025 г. аналитики считали, что удары США и Израиля отодвинули этот момент примерно на год, и эти оценки остаются актуальными.