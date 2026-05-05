Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,023+0,06%MGTS1 090+1,68%BRZL1 588-0,5%IMOEX2 616,88-0,15%RTSI1 092,75-0,15%RGBI119,62-0,07%RGBITR781,41-0,03%
Главная / Политика /

Трамп оценил срок восстановления Ирана в 20 лет

Ведомости

Иранским властям потребуется порядка 20 лет на восстановление страны после завершения военной операции, которую проводят США и Израиль. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом.

По словам Трампа, масштабы разрушений настолько значительны, что страна «никогда не будет прежней» даже после окончания конфликта. Он также отметил, что повреждения нефтяной инфраструктуры могут иметь долгосрочные последствия для экономики Ирана. «Если мы уйдем сегодня, им потребуется 20 лет, чтобы восстановить страну, и она уже никогда не станет прежней», – сказал Трамп.

Президент США добавил, что ситуация в стране остается «взрывоопасной» во многих аспектах, включая состояние энергетической системы.

5 мая Reuters писало, что за два месяца конфликта США и Ирана ядерной программе Тегерана был нанесен лишь незначительный ущерб. По информации агентства, оценки сроков, необходимых Тегерану для создания ядерного оружия, практически не изменились. Еще летом 2025 г. аналитики считали, что удары США и Израиля отодвинули этот момент примерно на год, и эти оценки остаются актуальными.

Читайте также:Трамп заявил, что рассмотрит новый план Ирана
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь