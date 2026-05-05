МИД Белоруссии ответил на заявления Армении о «губернии РФ»
МИД Белоруссии ответил на обвинения со стороны Армении о том, что республика якобы является «губернией России». Там назвали подобные заявления предвыборным популизмом. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Руслан Варанков.
Поводом стала риторика спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна. В белорусском МИДе заявили, что такие высказывания направлены на отвлечение внимания общества от внутренних проблем. «Заявления спикера парламента Армении не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем», – отметил Варанков.
В ведомстве подчеркнули, что республика является суверенным государством и самостоятельно определяет формат союзнических отношений с Россией. «Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать», – говорится в комментарии.
Минск также расценил попытки обвинить его во вмешательстве во внутренние дела Армении как нарушение дипломатической этики. При этом в МИД Белоруссии заявили, что различают армянский народ и действующее руководство страны, выразив надежду на возвращение к конструктивному диалогу между двумя государствами.
4 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Армения при премьере Николе Пашиняне изменила внешнеполитический курс и больше не воспринимается как «сателлит России».