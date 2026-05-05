Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MSNG1,935-0,74%CNY Бирж.11,053+0,34%IMOEX2 634,52+0,52%RTSI1 100,14+0,52%RGBI119,61-0,08%RGBITR781,34-0,04%
Главная / Политика /

МИД Белоруссии ответил на заявления Армении о «губернии РФ»

Ведомости

МИД Белоруссии ответил на обвинения со стороны Армении о том, что республика якобы является «губернией России». Там назвали подобные заявления предвыборным популизмом. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Руслан Варанков.

Поводом стала риторика спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна. В белорусском МИДе заявили, что такие высказывания направлены на отвлечение внимания общества от внутренних проблем. «Заявления спикера парламента Армении не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем», – отметил Варанков.

В ведомстве подчеркнули, что республика является суверенным государством и самостоятельно определяет формат союзнических отношений с Россией. «Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать», – говорится в комментарии.

Минск также расценил попытки обвинить его во вмешательстве во внутренние дела Армении как нарушение дипломатической этики. При этом в МИД Белоруссии заявили, что различают армянский народ и действующее руководство страны, выразив надежду на возвращение к конструктивному диалогу между двумя государствами.

4 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Армения при премьере Николе Пашиняне изменила внешнеполитический курс и больше не воспринимается как «сателлит России».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её