Гендиректор «КамАЗа» Когогин доложил Путину об импортозамещении на производстве
Президент России Владимир Путин встретился с гендиректором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным. Руководитель компании доложил главе государства об импортозамещении на производстве, новых автомобилях, включая серию К5, а также военной линейке, говорится в сообщении Кремля.
Когогин рассказал, что в 2022 г. случилась резкая переориентация целей и задач: важно было сохранить работоспособность после ухода европейских партнеров. По его словам, политика, которую проводила компания еще до спецоперации, всегда была направлена на максимальное обеспечение локализации. Компонентная база была сохранена.
«Был большой вызов: если брать даже двигатель, нужно было за два месяца освоить порядка 240 деталей. Компания с этим справилась», – отметил глава компании.
К 2021 г. компания закончила проектирование всей серии К5, но 50% работы пришлось начать с начала в связи с переходом на другую компонентную базу. Сейчас «КамАЗ» предлагает клиентам «всю гамму» автомобилей серии К5. Особо Когогин выделил полноприводные тяжелые автомобили.
Что касается военной линейки, то раньше на заводе специальных военных автомобилей «КамАЗ» выпускали по 70 автомобилей в год. Сейчас цифра выросла до 3800 единиц.
«Мы за короткий промежуток времени разработали больше 20 моделей, совершенно разнообразных», – отметил он.
Когогин добавил, что вместимость машины – 10 человек. По его словам, она не взрывается при обстрелах артиллерии ракетами, защищена от осколков и имеет хорошую баллистическую стойкость.
На встрече также обсуждалась тема мер соцподдержки сотрудников автопроизводителя и гуманитарной миссии в зоне спецоперации.