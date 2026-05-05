Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,052+0,33%BLNG10,96+1,76%MGTS1 0720%IMOEX2 634,22+0,51%RTSI1 100,01+0,51%RGBI119,61-0,08%RGBITR781,34-0,04%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Гендиректор «КамАЗа» Когогин доложил Путину об импортозамещении на производстве

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретился с гендиректором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным. Руководитель компании доложил главе государства об импортозамещении на производстве, новых автомобилях, включая серию К5, а также военной линейке, говорится в сообщении Кремля.

Когогин рассказал, что в 2022 г. случилась резкая переориентация целей и задач: важно было сохранить работоспособность после ухода европейских партнеров. По его словам, политика, которую проводила компания еще до спецоперации, всегда была направлена на максимальное обеспечение локализации. Компонентная база была сохранена.

«Был большой вызов: если брать даже двигатель, нужно было за два месяца освоить порядка 240 деталей. Компания с этим справилась», – отметил глава компании.

«КамАЗ» анонсировал выпуск опытно-промышленной партии БТР в 2027 году

Бизнес / Транспорт

К 2021 г. компания закончила проектирование всей серии К5, но 50% работы пришлось начать с начала в связи с переходом на другую компонентную базу. Сейчас «КамАЗ» предлагает клиентам «всю гамму» автомобилей серии К5. Особо Когогин выделил полноприводные тяжелые автомобили.

Что касается военной линейки, то раньше на заводе специальных военных автомобилей «КамАЗ» выпускали по 70 автомобилей в год. Сейчас цифра выросла до 3800 единиц.

«Мы за короткий промежуток времени разработали больше 20 моделей, совершенно разнообразных», – отметил он.

Когогин добавил, что вместимость машины – 10 человек. По его словам, она не взрывается при обстрелах артиллерии ракетами, защищена от осколков и имеет хорошую баллистическую стойкость.

На встрече также обсуждалась тема мер соцподдержки сотрудников автопроизводителя и гуманитарной миссии в зоне спецоперации.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте