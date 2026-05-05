Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству Боложана

Парламент Румынии проголосовал за вотум недоверия кабинету министров под руководством Илие Боложана (Национал-либеральная партия). Об этом сообщил румынский информационный портал HotNews.

За отставку правительства высказались 281 депутат и сенатор при минимально требуемых 233 голосах, против выступили лишь четыре парламентария. При этом представители правящей коалиции, включая Национал-либеральную партию, Союз за спасение Румынии и Демократический союз венгров Румынии, присутствовали в зале, однако участия в голосовании не принимали.

Основанием для вынесения вотума стал документ под названием «Стоп плану Боложана по разрушению экономики, обнищанию населения и мошеннической продаже государственного достояния». Его внесли Социал-демократическая партия, Альянс за объединение румын и фракция «Мир – Румыния прежде всего». Авторы инициативы утверждали, что реализуемые правительством меры жесткой экономии привели к заметному снижению уровня жизни граждан, а также выразили опасения по поводу возможной продажи стратегических государственных активов иностранным компаниям.

