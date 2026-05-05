ПВО сбила над Россией 88 БПЛА за пять часов

В ведомстве также сообщили, что в ночь с 4 на 5 мая силы ПВО сбили 289 дронов над Россией. Атаки были отражены над рядом регионов, включая Брянскую, Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Калужскую, Смоленскую, Орловскую, Тверскую, Тульскую, Рязанскую, Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую, Ростовскую и Волгоградскую области, а также Московский регион, Крым, Татарстан, Краснодарский край и акваторию Азовского моря.