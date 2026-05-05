ПВО сбила над Россией 88 БПЛА за пять часов
С 9:00 до 14:00 мск дежурные средства ПВО ликвидировали 88 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Крыма и Чувашии.
По данным суточной сводки Минобороны, российские ПВО уничтожили шесть крылатых ракет большой дальности «Фламинго», девять управляемых авиабомб, два реактивных снаряда системы HIMARS и 601 беспилотник.
В ведомстве также сообщили, что в ночь с 4 на 5 мая силы ПВО сбили 289 дронов над Россией. Атаки были отражены над рядом регионов, включая Брянскую, Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Калужскую, Смоленскую, Орловскую, Тверскую, Тульскую, Рязанскую, Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую, Ростовскую и Волгоградскую области, а также Московский регион, Крым, Татарстан, Краснодарский край и акваторию Азовского моря.