Российские силы ПВО сбили шесть крылатых ракет и 601 беспилотник за сутки
Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили шесть крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, также были уничтожены девять управляемых авиабомб, два реактивных снаряда системы HIMARS и 601 беспилотник.
В министерстве добавили, что в ответ на атаки Киева по гражданским объектам российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, которые используются в интересах ВСУ.
Также, по данным Минобороны РФ, в ночь с 4 на 5 мая силы ПВО уничтожили 289 украинских БПЛА самолетного типа.
Атаки были отражены с 20:00 мск 4 мая до 7:00 мск 5 мая над рядом регионов, включая Брянскую, Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Калужскую, Смоленскую, Орловскую, Тверскую, Тульскую, Рязанскую, Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую, Ростовскую и Волгоградскую области, а также Московский регион, Крым, Татарстан, Краснодарский край и акваторию Азовского моря.