Главная / Политика /

Собянин сообщил об уничтожении 13 дронов на подлете к Москве

Число сбитых на подлете к Москве украинских беспилотников достигло 13. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его данным, первый дрон был сбит в 00:44 мск, затем последовали новые атаки: в 1:20 и 5:42. В 7:54 военные уничтожили еще три беспилотника, в 12:48 – четыре, а в 15:56 – еще три.

Собянин отметил, что на местах падения обломков работают экстренные службы.

На фоне атак в московских аэропортах вводились временные ограничения на полеты. Их поэтапно снимали во «Внуково» и «Шереметьево», затем в «Домодедово» и «Жуковском», однако в 15:30 мск во «Внуково» ограничения вновь были введены.

Минобороны сообщало, что в ночь с 4 на 5 мая силы ПВО уничтожили 289 украинских беспилотников. Атаки отражались над рядом регионов, включая Московскую область, а также Крым, Татарстан, Краснодарский край и акваторию Азовского моря.

На фоне ситуации операторы связи предупреждали о возможных ограничениях и перебоях в работе связи. Позднее Минцифры сообщило о завершении временных блокировок мобильного интернета в столице.

