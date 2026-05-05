Во всех московских аэропортах ввели временные ограничения
В аэропорту «Шереметьево» ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, об этом сообщила Росавиация.
В ведомстве отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дежурные средства ПВО сбили еще три беспилотника, летевших в направлении Москвы. Глава города опубликовал информацию об уничтожении БПЛА в 07:54 мск. В ночь на 5 мая силы ПВО ликвидировали три беспилотника, летевших на столицу, сообщал Собянин.
По данным Минобороны, всего за ночь силы ПВО сбили 289 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России.