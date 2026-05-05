Во всех московских аэропортах ввели временные ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дежурные средства ПВО сбили еще три беспилотника, летевших в направлении Москвы. Глава города опубликовал информацию об уничтожении БПЛА в 07:54 мск. В ночь на 5 мая силы ПВО ликвидировали три беспилотника, летевших на столицу, сообщал Собянин.