RUAL38,62+0,63%CNY Бирж.11,021+0,05%IMOEX2 616,8-0,15%RTSI1 092,74-0,15%RGBI119,62-0,07%RGBITR781,41-0,03%
Во всех московских аэропортах ввели временные ограничения

В аэропорту «Шереметьево» ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, об этом сообщила Росавиация.

В ведомстве отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Росавиация сообщала о введении временных ограничений в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский». Аналогичные меры были приняты в московском аэропорту «Внуково».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дежурные средства ПВО сбили еще три беспилотника, летевших в направлении Москвы. Глава города опубликовал информацию об уничтожении БПЛА в 07:54 мск. В ночь на 5 мая силы ПВО ликвидировали три беспилотника, летевших на столицу, сообщал Собянин.

По данным Минобороны, всего за ночь силы ПВО сбили 289 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России.

