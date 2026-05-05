Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
OZON4 083,5-0,17%CNY Бирж.00%IMOEX2 620,82-1,41%RTSI1 094,42-2,24%RGBI119,75+0,04%RGBITR782,19+0,07%
Главная / Общество /

Собянин сообщил об уничтожении еще трех летевших на Москву БПЛА

Ведомости

Дежурные средства ПВО сбили еще три беспилотника, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города опубликовал информацию об уничтожении БПЛА в 07:54 мск. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

В ночь на 5 мая силы ПВО ликвидировали три беспилотника, летевших на столицу, сообщал Собянин. 4 мая российские военные сбили 14 украинских БПЛА, при помощи которых Киев намеревался ударить по Москве.

Согласно данным Минобороны,за ночь силы ПВО сбили 289 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областями. БПЛА были также уничтожены в Московском регионе, Крыму и Татарстане, в Краснодарском крае и над акваторией Азовского моря.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её