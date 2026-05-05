Собянин сообщил об уничтожении еще трех летевших на Москву БПЛА

Согласно данным Минобороны,за ночь силы ПВО сбили 289 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областями. БПЛА были также уничтожены в Московском регионе, Крыму и Татарстане, в Краснодарском крае и над акваторией Азовского моря.