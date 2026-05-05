Собянин сообщил об уничтожении еще трех летевших на Москву БПЛА
Дежурные средства ПВО сбили еще три беспилотника, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Глава города опубликовал информацию об уничтожении БПЛА в 07:54 мск. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
В ночь на 5 мая силы ПВО ликвидировали три беспилотника, летевших на столицу, сообщал Собянин. 4 мая российские военные сбили 14 украинских БПЛА, при помощи которых Киев намеревался ударить по Москве.
Согласно данным Минобороны,за ночь силы ПВО сбили 289 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областями. БПЛА были также уничтожены в Московском регионе, Крыму и Татарстане, в Краснодарском крае и над акваторией Азовского моря.