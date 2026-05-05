Росавиация: в «Домодедово» и «Жуковском» введены временные ограничения
В аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» введены временные ограничения, сообщила Росавиация.
Как отметили в ведомстве, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Росавиация ранее также ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в ряде других аэропортов. В 06:29 мск ограничения были введены в аэропортах Бугульмы, Оренбурга и Уфы. В 06:51 мск ограничения распространились на аэропорт Чебоксар. В 08:44 мск ограничения ввели в аэропорту Челябинска («Баландино»). В 10:53 мск аналогичные меры были приняты в московском аэропорту «Внуково», а в 11:01 мск – в аэропорту Ижевска.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дежурные средства ПВО сбили еще три беспилотника, летевших в направлении Москвы. Глава города опубликовал информацию об уничтожении БПЛА в 07:54 мск. В ночь на 5 мая силы ПВО ликвидировали три беспилотника, летевших на столицу, сообщал Собянин.
По данным Минобороны, всего за ночь силы ПВО сбили 289 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России.