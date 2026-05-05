Лавров и Рубио обсудили отношения РФ и США

Лавров и Рубио обсудили отношения РФ и СШАМинистры также провели «сверку часов» по текущей ситуации в международных делах
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел «сверку часов» с американским коллегой Марком Рубио в ходе телефонного разговора. Об этом сообщили в МИД РФ.
«Главы внешнеполитических ведомств провели «сверку часов» по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов», – говорится в сообщении.
Отмечается, что беседа носила «конструктивный и деловой характер».
Прошлый разговор министров состоялся 20 октября прошлого года. Тогда они обсудили «возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров» президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры договорились встретиться в Будапеште, однако новая встреча так и не состоялась.
О встрече договаривались также Лавров и Рубио, но она также была отменена. Как отмечал CNN, это произошло из-за разных ожиданий по вопросу завершения российско-украинского конфликта. В 2026 г. РФ, Украина и США начали трехсторонние переговоры, которые были отложены из-за войны на Ближнем Востоке.