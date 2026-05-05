FLOT81,22-0,25%CNY Бирж.11,053+0,34%IMOEX2 644,37+0,9%RTSI1 105,63+1,02%RGBI119,48-0,18%RGBITR780,51-0,15%
Главная / Политика /

Госдеп одобрил возможную продажу Украине авиабомб JDAM на $373,6 млн

Ведомости

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине авиационных бомб JDAM и сопутствующего оборудования на сумму $373,6 млн. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В документе поясняется, что Киев запросил 1200 комплектов JDAM в версии KMU-572 и 332 – в комплектации KMU-556, а также сопутствующее оборудование и документацию.

В Госдепе отметили, что предполагаемая поставка соответствует внешнеполитическим и оборонным интересам США.

Лавров и Рубио обсудили отношения РФ и США

Политика / Международные отношения

«У Украины не возникнет трудностей с включением этих изделий и услуг в состав своих вооруженных сил», – говорится в сообщении. Также отмечается, что предполагаемая продажа не изменит общий военный баланс в регионе.

5 мая издание Foreign Policy со ссылкой на дипломата писало, что часть американских чиновников не верят в боеспособность Киева без международной поддержки. В то же время источник подчеркнул, что Киев неоднократно доказывал, что с ним нужно считаться.

