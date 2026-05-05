Рубио назвал возможным дипломатическое урегулирование между Ираном и США
США видят возможность дипломатического урегулирования с Ираном и продолжают прорабатывать соответствующие варианты. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио на брифинге в Белом доме.
«Есть реальный дипломатический путь, и мы продолжаем его изучать», – отметил он, добавив, что стороны обсуждают темы, по которым возможно достижение взаимопонимания.
5 мая президент США Дональд Трамп заявлял, что урегулирование конфликта с Тегераном может занять 2–3 недели. Он отмечал, что сроки не являются критичными для Вашингтона и не связаны с внутриполитической повесткой. По словам американского лидера, ключевой задачей остается недопущение появления у Ирана ядерного оружия.
В то же время, по данным Axios, Вашингтон рассматривает и силовой сценарий. Источники издания сообщали, что решение о начале новой военной операции против Ирана может быть принято в случае дипломатического тупика вокруг конфликта.
Глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что текущие действия Ирана не достигли уровня, который бы означал возобновление масштабных боевых действий. По его словам, режим прекращения огня в целом сохраняется.