Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RAGR108,42+2,67%CNY Бирж.11,053+0,34%IMOEX2 644,37+0,9%RTSI1 105,63+1,02%RGBI119,48-0,18%RGBITR780,51-0,15%
Главная / Политика /

Рубио назвал возможным дипломатическое урегулирование между Ираном и США

Ведомости

США видят возможность дипломатического урегулирования с Ираном и продолжают прорабатывать соответствующие варианты. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио на брифинге в Белом доме.

«Есть реальный дипломатический путь, и мы продолжаем его изучать», – отметил он, добавив, что стороны обсуждают темы, по которым возможно достижение взаимопонимания.

5 мая президент США Дональд Трамп заявлял, что урегулирование конфликта с Тегераном может занять 2–3 недели. Он отмечал, что сроки не являются критичными для Вашингтона и не связаны с внутриполитической повесткой. По словам американского лидера, ключевой задачей остается недопущение появления у Ирана ядерного оружия.

В то же время, по данным Axios, Вашингтон рассматривает и силовой сценарий. Источники издания сообщали, что решение о начале новой военной операции против Ирана может быть принято в случае дипломатического тупика вокруг конфликта.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что текущие действия Ирана не достигли уровня, который бы означал возобновление масштабных боевых действий. По его словам, режим прекращения огня в целом сохраняется.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте