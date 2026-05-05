Глава ЕЦБ заявила о неустойчивости энергосистемы Европы
Энергетический сектор Европы остается уязвимым из-за высокой зависимости от ископаемого топлива. Об этом заявила глава Европейского центробанка Кристин Лагард.
По ее словам, сложившееся положение дел явно неустойчиво.
«Европа импортирует около 60% энергии – почти все из этого ископаемое топливо – и сегодняшние растущие цены на энергоносители напоминают о том, во что обходится эта зависимость», – сказала она на конференции во Франкфурте (цитата по «РИА Новости»).
По словам Лагард, страны с большей долей возобновляемых источников энергии, такие как Испания и Португалия, меньше других пострадали от роста цен.
На фоне ограничений судоходства в Ормузском проливе цены на газ в Европе остаются высокими. 1 мая сообщалось, что в апреле средняя биржевая цена на газ превысила $540 за 1000 куб. м. Пиковое значение – $853,7 за 1000 куб. м – было зафиксировано 19 марта после сообщений о повреждении мощностей по производству СПГ в Катаре.
19 марта спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предупреждал о риске дальнейшего роста цен на энергоносители на фоне отказа ЕС от российских поставок.