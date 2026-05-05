Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RAGR108,42+2,67%CNY Бирж.11,053+0,34%IMOEX2 644,37+0,9%RTSI1 105,63+1,02%RGBI119,48-0,18%RGBITR780,51-0,15%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Глава ЕЦБ заявила о неустойчивости энергосистемы Европы

Ведомости

Энергетический сектор Европы остается уязвимым из-за высокой зависимости от ископаемого топлива. Об этом заявила глава Европейского центробанка Кристин Лагард.

По ее словам, сложившееся положение дел явно неустойчиво.

«Европа импортирует около 60% энергии – почти все из этого ископаемое топливо – и сегодняшние растущие цены на энергоносители напоминают о том, во что обходится эта зависимость», – сказала она на конференции во Франкфурте (цитата по «РИА Новости»).

По словам Лагард, страны с большей долей возобновляемых источников энергии, такие как Испания и Португалия, меньше других пострадали от роста цен.

На фоне ограничений судоходства в Ормузском проливе цены на газ в Европе остаются высокими. 1 мая сообщалось, что в апреле средняя биржевая цена на газ превысила $540 за 1000 куб. м. Пиковое значение – $853,7 за 1000 куб. м – было зафиксировано 19 марта после сообщений о повреждении мощностей по производству СПГ в Катаре.

19 марта спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предупреждал о риске дальнейшего роста цен на энергоносители на фоне отказа ЕС от российских поставок.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь