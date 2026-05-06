МИД Ирана отверг обвинения о нанесении ударов по ОАЭ
Иран отверг обвинения в нанесении ракетных ударов по территории ОАЭ. Об этом заявили в МИД республики.
«Оборонительные действия вооруженных сил Ирана в этот период были ориентированы исключительно на устранение злонамеренных действий США», – говорится в заявлении ведомства в Telegram.
Иранский МИД также предупредил о последствиях размещения американских военных баз на территории ОАЭ.
Вечером 4 мая власти ОАЭ сообщали об атаке на нефтяную инфраструктуру в эмирате Эль-Фуджейра, где произошел крупный пожар, а также о возгорании в порту. По данным Минобороны страны, силы ПВО перехватывали ракеты и беспилотники.
Перед этим в тот же день ОАЭ обвинили Иран в атаке на нефтяной танкер ADNOC в Ормузском проливе. А МИДе страны назвали инцидент «серьезным нарушением международного морского права».