Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
AFKS11,069+0,16%CNY Бирж.11,053+0,34%IMOEX2 644,37+0,9%RTSI1 105,63+1,02%RGBI119,48-0,18%RGBITR780,51-0,15%
Главная / Политика /

МИД Ирана отверг обвинения о нанесении ударов по ОАЭ

Ведомости

Иран отверг обвинения в нанесении ракетных ударов по территории ОАЭ. Об этом заявили в МИД республики.

«Оборонительные действия вооруженных сил Ирана в этот период были ориентированы исключительно на устранение злонамеренных действий США», – говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Иранский МИД также предупредил о последствиях размещения американских военных баз на территории ОАЭ.

Вечером 4 мая власти ОАЭ сообщали об атаке на нефтяную инфраструктуру в эмирате Эль-Фуджейра, где произошел крупный пожар, а также о возгорании в порту. По данным Минобороны страны, силы ПВО перехватывали ракеты и беспилотники.

Перед этим в тот же день ОАЭ обвинили Иран в атаке на нефтяной танкер ADNOC в Ормузском проливе. А МИДе страны назвали инцидент «серьезным нарушением международного морского права».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь