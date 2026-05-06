США не будут проводить суда через Ормузский пролив до соглашения с Ираном
Реализация «Проекта свобода» (проход судов через Ормузский пролив) будет приостановлена «на короткий период», чтобы проверить, получится ли завершить и подписать соглашение с Ираном. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в соцсети TruthSocial.
По словам Трампа, блокада пролива остается в силе. Решение было принято по просьбе Пакистана и других стран «в связи с огромным военным успехом, которого мы добились в ходе кампании против Ирана, а также в связи с тем, что был достигнут значительный прогресс в достижении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана», сказал глава Белого дома.
5 мая госсекретарь Марко Рубио заявил, что США завершили операцию «Эпическая ярость» против Ирана и перешли к новому этапу действий – операции «Проект свобода». Перед этим Рубио назвал возможным дипломатическое урегулирование между Ираном и США. По его словам, стороны обсуждают темы, по которым возможно достижение взаимопонимания.