Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MTSS218,8-0,25%CNY Бирж.11,053+0,34%IMOEX2 644,37+0,9%RTSI1 105,63+1,02%RGBI119,48-0,18%RGBITR780,51-0,15%
Главная / Политика /

Рубио объявил о завершении операции «Эпическая ярость» США против Ирана

Ведомости

США завершили операцию «Эпическая ярость», направленную против Ирана, и перешли к новому этапу действий. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио на брифинге в Белом доме.

«Операция "Эпическая ярость" завершена. Как только президент уведомил конгресс, мы завершили этот этап. Теперь мы приступили к операции «Проект свобода», – сказал он.

До этого Рубио также назвал возможным дипломатическое урегулирование между Ираном и США. По его словам, стороны обсуждают темы, по которым возможно достижение взаимопонимания.

4 мая сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о запуске операции «Проект свобода», направленной на обеспечение безопасного судоходства через Ормузский пролив.

5 мая Трамп также заявлял, что урегулирование конфликта может занять 2–3 недели, подчеркнув, что ключевой целью США остается недопущение появления у Ирана ядерного оружия. В то же время, по данным Axios, в Вашингтоне не исключают силовой сценарий в случае дипломатического тупика.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь