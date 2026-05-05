Рубио объявил о завершении операции «Эпическая ярость» США против Ирана
США завершили операцию «Эпическая ярость», направленную против Ирана, и перешли к новому этапу действий. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио на брифинге в Белом доме.
«Операция "Эпическая ярость" завершена. Как только президент уведомил конгресс, мы завершили этот этап. Теперь мы приступили к операции «Проект свобода», – сказал он.
До этого Рубио также назвал возможным дипломатическое урегулирование между Ираном и США. По его словам, стороны обсуждают темы, по которым возможно достижение взаимопонимания.
4 мая сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о запуске операции «Проект свобода», направленной на обеспечение безопасного судоходства через Ормузский пролив.
5 мая Трамп также заявлял, что урегулирование конфликта может занять 2–3 недели, подчеркнув, что ключевой целью США остается недопущение появления у Ирана ядерного оружия. В то же время, по данным Axios, в Вашингтоне не исключают силовой сценарий в случае дипломатического тупика.