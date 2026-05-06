Трамп встретится с президентом Бразилии в связи с иранским конфликтом
Президент США Дональд Трамп 7 мая примет у себя лидера Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву. Встреча состоится на фоне напряженности в связи с войной в Иране и ее влиянием на мировую экономику, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома.
По словам источника, лидеры обсудят вопросы экономики и безопасности, «представляющие взаимный интерес».
В начале января да Силва осудил бомбардировки США Венесуэлы и захват главы государства Николаса Мадуро.По его словам, действия американцев переходят все границы допустимого и представляют собой серьезное посягательство на суверенитет Венесуэлы. Да Силва подчеркивал, что такие нападения являются «первым шагом к миру насилия, хаоса и нестабильности, где закон сильнейшего преобладает над многосторонностью».