Главная / Политика /

Президент Бразилии осудил американские бомбардировки Венесуэлы

Ведомости

Бомбардировки Венесуэлы и захват главы государства Николаса Мадуро являются крайне опасным прецедентом для всего международного сообщества, заявил в X президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

По его словам, действия США переходят все границы допустимого и представляют собой серьезное посягательство на суверенитет Венесуэлы. Да Силва подчеркнул, что такие нападения являются «первым шагом к миру насилия, хаоса и нестабильности, где закон сильнейшего преобладает над многосторонностью».

«Эти действия напоминают худшие моменты вмешательства в политику Латинской Америки и Карибского бассейна и угрожают сохранению региона как зоны мира», – написал политик.

Мексика осудила удары США по Венесуэле и предложила посредничество

Политика / Международные новости

Президент Бразилии также призвал международное сообщество отреагировать на случившееся через ООН. Бразилия, заявил он, осуждает атаку и готова содействовать диалогу и сотрудничеству.

Вторжение в Венесуэлу со стороны США приведет к гуманитарной катастрофе, заявил примерно за две недели до атаки да Силва. По его словам, впервые с Фолклендской войны между Аргентиной и Великобританией в 1982 г. южноамериканский континент «вновь преследует военное присутствие внерегиональной державы». Бразильские власти также призывали руководство Венесуэлы воздержаться от жесткого военного ответа в случае возможных ударов США, писала газета Valor Econômico со ссылкой на источники.

