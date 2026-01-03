Президент Бразилии осудил американские бомбардировки Венесуэлы

Вторжение в Венесуэлу со стороны США приведет к гуманитарной катастрофе, заявил примерно за две недели до атаки да Силва. По его словам, впервые с Фолклендской войны между Аргентиной и Великобританией в 1982 г. южноамериканский континент «вновь преследует военное присутствие внерегиональной державы». Бразильские власти также призывали руководство Венесуэлы воздержаться от жесткого военного ответа в случае возможных ударов США, писала газета Valor Econômico со ссылкой на источники.