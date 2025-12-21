Президент Бразилии ожидает катастрофу в случае начала войны США и Венесуэлы

9 декабря CNN сообщил, что Белый дом ведет подготовку к сценарию, при котором президент Венесуэлы Николас Мадуро покинет свой пост. По данным высокопоставленных источников, планирование включало различные сценарии заполнения вакуума власти и стабилизации страны. Reuters со ссылкой на источники в ноябре писал, что Венесуэла планирует организовать партизанское сопротивление в случае вторжения США.