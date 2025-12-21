Газета
Президент Бразилии ожидает катастрофу в случае начала войны США и Венесуэлы

Ведомости

Вторжение в Венесуэлу со стороны США приведет к гуманитарной катастрофе. С таким прогнозом выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, передает Reuters.

Военный конфликт станет «опасным прецедентом для всего мира». По его словам, впервые с Фолклендской войны между Аргентиной и Великобританией в 1982 г. южноамериканский континент «вновь преследует военное присутствие внерегиональной державы».

17 декабря президент США Дональд Трамп объявил действующие власти Венесуэлы иностранной террористической организацией. Он приказал ввести полную и окончательную морскую блокаду против всех санкционных нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой.

Латиноамериканские страны призвали США к сдержанности. В совместном заявлении по итогам саммита объединения «Меркосур» лидеры латиноамериканских стран подтвердили свою приверженность соблюдению демократических принципов и прав человека в Венесуэле мирными средствами.

9 декабря CNN сообщил, что Белый дом ведет подготовку к сценарию, при котором президент Венесуэлы Николас Мадуро покинет свой пост. По данным высокопоставленных источников, планирование включало различные сценарии заполнения вакуума власти и стабилизации страны. Reuters со ссылкой на источники в ноябре писал, что Венесуэла планирует организовать партизанское сопротивление в случае вторжения США.

