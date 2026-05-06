Политика

Арагчи провел переговоры с Ван И в Пекине

Ведомости

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Пекин для переговоров с китайским коллегой Ван И. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как сообщило официальное информационное агентство «Синьхуа», Ван И уже провел переговоры с Арагчи. На данный момент официальная информация о ходе обсуждений еще не опубликована.

Агентство отметило, что встреча свидетельствует о том, что обе стороны активизируют координацию перед ожидаемым саммитом президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином 14–15 мая, на котором, как ожидается, вопрос иранского конфликта будет одним из ключевых в повестке дня.

«Надеюсь, китайцы скажут ему то, что он должен услышать: то, что вы делаете в проливе, ведет к вашей глобальной изоляции, – заявил госсекретарь Марко Рубио на брифинге для прессы в Белом доме 5 мая. – Китаю выгодно, чтобы Иран прекратил блокировать пролив. Это наносит ущерб и самому Китаю».

27 апреля состоялись переговоры Арагчи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. С российской стороны во встрече принимали участие глава МИДа Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

