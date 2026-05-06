MSNG1,948+0,46%CNY Бирж.00%IMOEX2 634,25-0,38%RTSI1 101,4-0,38%RGBI119,52-0,02%RGBITR780,98+0,01%
Политика

В ФРГ заявили, что не поставляют Taurus на Украину

Германия не поставляет дальнобойные ракеты Taurus на Украину. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на посольство ФРГ в России.

«Относительно ракет Taurus посольство отсылает к высказываниям канцлера [Германии Фридриха] Мерца, который заявил, что Германия в настоящий момент не поставляет данный тип ракет, и не имеет ничего добавить в этой связи», – говорится в сообщении.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус говорил в феврале, что Германия не поставляет Украине ракеты Taurus. Он пояснял, что дальнобойные ракеты не решат и не положат конец российско-украинскому конфликту.

При этом канцлер Мерц допускал в мае 2025 г., что Берлин может поставить это вооружение Киеву. По его словам, использование этих ракет требует длительного периода обучения, поэтому поставка не поможет Украине сегодня.

