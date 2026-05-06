В ФРГ заявили, что не поставляют Taurus на Украину
Германия не поставляет дальнобойные ракеты Taurus на Украину. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на посольство ФРГ в России.
«Относительно ракет Taurus посольство отсылает к высказываниям канцлера [Германии Фридриха] Мерца, который заявил, что Германия в настоящий момент не поставляет данный тип ракет, и не имеет ничего добавить в этой связи», – говорится в сообщении.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус говорил в феврале, что Германия не поставляет Украине ракеты Taurus. Он пояснял, что дальнобойные ракеты не решат и не положат конец российско-украинскому конфликту.
При этом канцлер Мерц допускал в мае 2025 г., что Берлин может поставить это вооружение Киеву. По его словам, использование этих ракет требует длительного периода обучения, поэтому поставка не поможет Украине сегодня.