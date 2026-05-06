Госдеп: разговор Лаврова и Рубио состоялся по инициативе Москвы
Телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова состоялся по инициативе Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь госдепартамента США Томми Пиготтом.
«Рубио по просьбе министра иностранных дел России Сергея Лаврова провел телефонный разговор. Они обсудили отношения между США и Россией, российско-украинскую войну и ситуацию в Иране», – говорится в сообщении.
Переговоры состоялись 5 мая. В МИД РФ сообщали, что Лавров и Рубио провели «сверку часов» по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях. Сообщалось, что беседа носила «конструктивный и деловой характер».
Это первый контакт главных дипломатов РФ и США с октября 2025 г. Тогда им не удалось договориться о личной встрече.