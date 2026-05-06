При попадании ракеты в грузовое судно в Персидском заливе пострадали люди
Ракета попала в контейнеровоз CGM San Antonio, принадлежащий французской компании, в Персидском заливе. Пострадали несколько членов экипажа из Филиппин, сообщает CBS News со ссылкой на двух американских чиновников.
Удар был нанесен, предположительно, крылатой ракетой, поздним вечером 5 мая. По данным общедоступной системы отслеживания судов, в полдень 5 мая судно находилось вблизи Дубая, но неясно, перемещалось ли оно с тех пор.
5 мая британский центр морских торговых операций сообщил, что «в грузовое судно попал неизвестный снаряд».
Президент США Дональд Трамп написал в TruthSocial, что реализация «Проекта свобода» (проход судов через Ормузский пролив) будет приостановлена «на короткий период», чтобы проверить, получится ли завершить и подписать соглашение с Ираном. По его словам, блокада пролива остается в силе.