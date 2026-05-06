Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ASTR280,95+0,61%CNY Бирж.00%IMOEX2 634,29-0,38%RTSI1 101,41-0,38%RGBI119,52-0,02%RGBITR780,98+0,01%
Главная / Политика /

При попадании ракеты в грузовое судно в Персидском заливе пострадали люди

Ведомости

Ракета попала в контейнеровоз CGM San Antonio, принадлежащий французской компании, в Персидском заливе. Пострадали несколько членов экипажа из Филиппин, сообщает CBS News со ссылкой на двух американских чиновников.

Удар был нанесен, предположительно, крылатой ракетой, поздним вечером 5 мая. По данным общедоступной системы отслеживания судов, в полдень 5 мая судно находилось вблизи Дубая, но неясно, перемещалось ли оно с тех пор.

5 мая британский центр морских торговых операций сообщил, что «в грузовое судно попал неизвестный снаряд».

Президент США Дональд Трамп написал в TruthSocial, что реализация «Проекта свобода» (проход судов через Ормузский пролив) будет приостановлена «на короткий период», чтобы проверить, получится ли завершить и подписать соглашение с Ираном. По его словам, блокада пролива остается в силе.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте