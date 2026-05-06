При попадании ракеты в грузовое судно в Персидском заливе пострадали люди

Президент США Дональд Трамп написал в TruthSocial, что реализация «Проекта свобода» (проход судов через Ормузский пролив) будет приостановлена «на короткий период», чтобы проверить, получится ли завершить и подписать соглашение с Ираном. По его словам, блокада пролива остается в силе.