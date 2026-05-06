Папа римский ответил на критику со стороны Трампа
Провозглашать Евангелие является миссией церкви. Об этом понтифик заявил в беседе с журналистами в контексте конфликта с президентом США Дональдом Трампом, передает Vatican News.
«Миссия церкви – провозглашать Евангелие, проповедовать мир. Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это правдиво», – сказал он.
Папа римский выразил надежду, что его услышат, поскольку слово Божье имеет большую ценность. Он также отметил, что церковь последовательно выступает против ядерного оружия.
18 апреля папа римский заявил, что не заинтересован в спорах с президентом США. Лев XIV заявлял, что не боится Трампа и его администрации и не будет вступать в дискуссию с ними. Понтифик уточнил, что его призывы остановить войну в Иране основываются на Евангелии, так что он будет продолжать выполнять то, что считает миссией Церкви в современном мире.
Трамп говорил папе римскому, что обладание ядерной бомбой абсолютно недопустимо для исламской республики. Кроме того, он отмечал, что иранские власти убили, по его данным, не менее 42 000 протестующих за последние два месяца.