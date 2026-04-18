Папа римский – Трампу: спорить с президентом не в моих интересах
Папа римский Лев XIV заявил, что не заинтересован в спорах с президентом США Дональдом Трампом, передает Reuters. Он подчеркнул, что его слова о том, что мир «разрушается горсткой тиранов», не относились к американскому лидеру.
«Выглядело так, как будто я пытался поспорить с президентом, что совсем не было в моих интересах», – подчеркнул понтифик в беседе с журналистами на борту самолета в Анголу, куда он летит в рамках 10-дневного африканского турне.
Он отметил, что его проповеди отражали более широкие идеи мира, которые упоминаются в Евангелии.
15 апреля Трамп напомнил папе римскому, что Иран ликвидировал не менее 42 000 протестующих за последние два месяца. По мнению американского президента, обладание ядерной бомбой абсолютно недопустимо для исламской республики.
13 апреля Лев XIV сообщил, что не боится Трампа и его администрации и не будет вступать в дискуссию с ними. Понфтик уточнил, что его призывы остановить войну в Иране основываются на Евангелии, так что он будет продолжать выполнять то, что считает миссией Церкви в современном мире. В ходе выступления в Камеруне папа также заявил, что мир «разоряется из-за горстки тиранов».