Папа римский – Трампу: спорить с президентом не в моих интересах

13 апреля Лев XIV сообщил, что не боится Трампа и его администрации и не будет вступать в дискуссию с ними. Понфтик уточнил, что его призывы остановить войну в Иране основываются на Евангелии, так что он будет продолжать выполнять то, что считает миссией Церкви в современном мире. В ходе выступления в Камеруне папа также заявил, что мир «разоряется из-за горстки тиранов».