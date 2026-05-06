CNY Бирж.10,951-0,92%KUZB0,031-0,81%MGTS1 070+0,19%IMOEX2 626,47-0,68%RTSI1 098,15-0,68%RGBI119,46-0,07%RGBITR780,62-0,03%
Политика

Токаев: Казахстан готов отстаивать свои интересы с более жестких позиций

Ведомости

Казахстан выступает за дипломатическое урегулирование конфликтов, однако при необходимости готов защищать свои интересы «с более жестких позиций». Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Выступая на мероприятии в преддверии Дня защитника Отечества, который отмечается в стране 7 мая, и Дня Победы, Токаев подчеркнул, что страна придерживается принципов международного права и мирного урегулирования споров.

«Мы убеждены, что все конфликты должны решаться дипломатическими средствами, посредством переговоров, однако в случае необходимости готовы отстаивать свои интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций», – сказал он.

По словам президента, Казахстану необходимо укреплять оборонный потенциал и продолжать технологическую модернизацию армии на фоне нестабильной международной обстановки.

Токаев также заявил о необходимости глубоких реформ вооруженных сил и военизированных структур. По его словам, эту задачу необходимо решить в течение двух лет.

20 марта сообщалось, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил Токаева с проведением успешного референдума по новой конституции Казахстана. Лидеры также подтвердили готовность к дальнейшему развитию союзнических отношений между двумя странами.

