Главная / Политика /

Путин поздравил Токаева с успешным принятием новой конституции

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума по новой конституции республики. Об сообщается на сайте Кремля.

«Результаты голосования продемонстрировали доверие граждан к проводимому президентом Казахстана курсу на динамичное социально-экономическое развитие страны», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что Путин и Токаев подтвердили готовность и дальше развивать союзнические российско-казахстанские отношения. Кроме того, они обсудили график предстоящих встреч и переговоров.

Конституция транзита власти

Мнения

17 марта стало известно, что в пользу принятия новой конституции Казахстана проголосовали 7 954 667 граждан, или 87,15% от числа избирателей. Еще 898 099 человек высказались против.

Конституционные реформы коснутся органов власти страны. Двухпалатный парламент заменит однопалатный с новым названием «курултай», в который войдут 145 депутатов (сейчас в двух палатах 148). Формироваться новый парламент будет по пропорциональной избирательной системе (сейчас по смешанной), срок полномочий будет составлять пять лет.

