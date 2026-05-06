Главная / Политика /

Более 1000 человек разместили в ПВР в Чебоксарах

Пункты временного размещения (ПВР) Чебоксар приняли более 1000 человек на фоне массированной атаки на город 5 мая. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

Как рассказал Николаев, 70 специалистов проводят поквартирные обходы для оценки ущерба. Сейчас пострадавшим доступны единовременные выплаты, компенсации за утрату имущества и пособия по здоровью.

5 мая в Чувашии ввели режим ЧС после атаки беспилотников. При ударах в Чебоксарах погибли два человека, еще 32 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) после атаки на гражданские объекты.

На следующий день Николаев сообщил, что в результате массированной атаки вооруженных сил Украины повреждены 40 многоквартирных домов и ряд соцобъектов, включая школы, детсады и электромеханический колледж.

Глава региона пояснил, что введение ЧС позволяет властям быстро мобилизовать ресурсы и направить бюджетные деньги на аварийные работы и адресную помощь.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте