Более 1000 человек разместили в ПВР в Чебоксарах
Пункты временного размещения (ПВР) Чебоксар приняли более 1000 человек на фоне массированной атаки на город 5 мая. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
Как рассказал Николаев, 70 специалистов проводят поквартирные обходы для оценки ущерба. Сейчас пострадавшим доступны единовременные выплаты, компенсации за утрату имущества и пособия по здоровью.
5 мая в Чувашии ввели режим ЧС после атаки беспилотников. При ударах в Чебоксарах погибли два человека, еще 32 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) после атаки на гражданские объекты.
На следующий день Николаев сообщил, что в результате массированной атаки вооруженных сил Украины повреждены 40 многоквартирных домов и ряд соцобъектов, включая школы, детсады и электромеханический колледж.
Глава региона пояснил, что введение ЧС позволяет властям быстро мобилизовать ресурсы и направить бюджетные деньги на аварийные работы и адресную помощь.