Более 1000 человек разместили в ПВР в Чебоксарах

5 мая в Чувашии ввели режим ЧС после атаки беспилотников. При ударах в Чебоксарах погибли два человека, еще 32 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) после атаки на гражданские объекты.