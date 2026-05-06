При атаке на Чебоксары были повреждены 40 многоэтажек и соцобъекты

По словам Николаева, введение ЧС позволяет властям быстро мобилизовать ресурсы и направить бюджетные деньги на аварийные работы и адресную помощь. Поквартирные обходы для оценки ущерба проводят 70 специалистов. В пунктах временного размещения приняли свыше 1000 человек. Пострадавшие могут рассчитывать на единовременные выплаты, компенсации за утрату имущества и пособия по здоровью. Соответствующие заявления можно подать через «Госуслуги» или МФЦ.