При атаке на Чебоксары были повреждены 40 многоэтажек и соцобъекты
В результате массированной атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чебоксары были повреждены 40 многоквартирных домов и ряд соцобъектов, включая школы, детсады и электромеханический колледж. Об этом сообщил губернатор Чувашии Олег Николаев по итогам встречи с членами правительства региона насчет исполнения указа о режиме чрезвычайной ситуации (ЧС).
По словам Николаева, введение ЧС позволяет властям быстро мобилизовать ресурсы и направить бюджетные деньги на аварийные работы и адресную помощь. Поквартирные обходы для оценки ущерба проводят 70 специалистов. В пунктах временного размещения приняли свыше 1000 человек. Пострадавшие могут рассчитывать на единовременные выплаты, компенсации за утрату имущества и пособия по здоровью. Соответствующие заявления можно подать через «Госуслуги» или МФЦ.
Сейчас учебные заведения города работают штатно. Исключением стали школы № 17, 19 и 57, которые временно переведены на дистант.