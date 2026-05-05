СК возбудил дело после удара украинских дронов и крылатых ракет по Чебоксарам
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) после атаки на гражданские объекты в Чебоксарах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, утром 5 мая украинские вооруженные формирования осуществили массированную атаку на город с применением крылатых ракет и не менее восьми беспилотников. В результате были повреждены предприятие гражданского назначения, многоэтажные жилые дома и более двух десятков частных домовладений.
Как уточнили в СК, в результате атаки погибли два человека, еще 23 мирных жителя получили различные травмы.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Они изъяли обломки беспилотников и боеприпасы, которые отправят на экспертизу. Параллельно они опрашивают свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения.
«Следствие даст правовую оценку действиям украинских командиров и иных лиц из числа вооруженных формирований, которые преднамеренно атаковали гражданские объекты в Чувашии с целью устрашения мирных жителей», – сказано в сообщении СК.
Губернатор Чувашии Олег Николаев сообщал, что в результате ночной атаки украинских беспилотников на Чебоксары погибли два человека, еще 32 пострадали. В республике введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Повреждены 28 многоквартирных домов, в которых проживают 8500 человек.
В ночь на 5 мая украинские беспилотники атаковали Чебоксары. Утром Николаев сообщил о повторных ударах.
Мэр Чебоксар Сергей Трофимов сообщал, что для жителей, чье жилье пострадало, развернуты пункты временного размещения. По его словам, городские власти круглосуточно контролируют ситуацию и оперативно реагируют на поступающие сигналы. Все службы работают в усиленном режиме. Он добавил, что специалисты уже приступили к оценке ущерба и восстановительным работам.