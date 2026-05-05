В Чувашии ввели режим ЧС регионального характера после атаки украинских БПЛА

В Чувашии ввели режим ЧС регионального характера после атаки украинских БПЛАПогибли два человека, 32 пострадали, повреждены 28 домов
В результате ночной атаки украинских беспилотников на Чебоксары погибли два человека, еще 32 пострадали, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. В республике введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Повреждены 28 многоквартирных домов, в которых проживают 8500 человек.
«Сегодня Чувашия столкнулась с беспрецедентным вызовом – самой масштабной атакой вражеских ВСУ. К глубокой скорби, двое мирных жителей погибли. Приношу искренние соболезнования их родным и близким. Мы скорбим вместе с вами», – написал Николаев в Мах.
Он пообещал, что власти окажут семьям погибших и пострадавшим в результате массовой атаки БПЛА всю необходимую поддержку. Глава региона также сообщил, что большинство пострадавших вернулись домой, а те, кто остается в стационарах, получают помощь.
Николаев уточнил, что в двух домах в Чебоксарах пострадали несущие конструкции. Оставаться в них опасно.
В ночь на 5 мая украинские беспилотники атаковали Чебоксары. Утром Николаев сообщил о повторных ударах.
Мэр Чебоксар Сергей Трофимов сообщал, что для жителей, чье жилье пострадало, развернуты пункты временного размещения. По его словам, городские власти круглосуточно контролируют ситуацию и оперативно реагируют на поступающие сигналы. Все службы работают в усиленном режиме. Он добавил, что специалисты уже приступили к оценке ущерба и восстановительным работам.
Школы и техникумы города переведены на дистанционное обучение. В городе останавливали работу общественного транспорта.